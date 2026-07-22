Москвичи пожаловались на проблемы с возвратом денег за отмененные экскурсии сервиса "Культурный код". По словам клиентов, после отмены мероприятий средства не возвращают, а представители компании перестают выходить на связь. Некоторые заявляют, что вернуть деньги удалось только после угрозы обращения в суд.

Организатор обязан выдавать кассовый чек и своевременно возвращать деньги при отмене услуги. Перед покупкой экскурсии специалисты рекомендуют проверять отзывы о компании и наличие экскурсовода в едином федеральном реестре.

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