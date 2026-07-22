В Петербурге задержан 21-летний россиянин, готовивший теракт

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт. Как сообщили в ФСБ, при входе в метро задержан 21-летний россиянин с самодельным взрывным устройством, замаскированным под GPS-трекер.

Он планировал установить СВУ под автомобиль сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. На допросе мужчина заявил, что за вознаграждение выполнял задания куратора из Киева, с которым самостоятельно вышел на связь.

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