Очереди на заправках в Москве сократились до 15–30 минут. Эксперты отмечают, что ситуация с доступностью топлива стабилизируется, а меры правительства по поддержке топливного рынка дают результаты.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что во многих регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и снижаются очереди. В Москве сохраняется доступность основных видов топлива, включая бензин АИ-95.

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