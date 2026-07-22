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22 июля, 11:15

Экономика

Очереди на заправках в Москве сократились до 15–30 минут

Очереди на заправках в Москве сократились до 15–30 минут

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Очереди на заправках в Москве сократились до 15–30 минут. Эксперты отмечают, что ситуация с доступностью топлива стабилизируется, а меры правительства по поддержке топливного рынка дают результаты.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что во многих регионах снимаются ограничения, увеличивается количество работающих заправок и снижаются очереди. В Москве сохраняется доступность основных видов топлива, включая бензин АИ-95.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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