Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 08:00

Спорт

В США начали использовать ИИ для определения блефа в покере

В США начали использовать ИИ для определения блефа в покере

Российские фехтовальщики выступят на Чемпионате мира с флагом и гимном

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Ночной велофестиваль на Садовом кольце пройдет 1 августа

10-летняя москвичка выступила с Шакирой в финале ЧМ по футболу

"Новости дня": большая спортивная площадка ГТО откроется на Воробьевых горах

Сборную Аргентины торжественно встретили в Буэнос-Айресе после чемпионата мира

На фестивале "Две реки" в Москве установили сразу два рекорда

Женский фестиваль спорта прошел в Москве

"Москва – столица спорта": третий тур турнира по гольфу прошел в Нахабине

В США начали использовать ИИ для определения блефа в покере. Американская компания ESPN транслирует Мировую серию покера с использованием ИИ-фильтров, которые отслеживают мимику игроков, движения глаз, позу и частоту моргания.

Также в США состоялось соревнование по поеданию хот-догов на скорость. Победу одержал Джо Честнат, который за 10 минут поглотил 66 хот-догов, что немного уступает его мировому рекорду в 76 хот-догов. Для Честната это уже 18-я победа в данном турнире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спорттехнологииза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийНиколай Яременко

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

Как правильно посещать с собакой pet-friendly места?

Если собака крупнее 5 килограммов, она должна быть на поводке и в наморднике

В кафе и других общественных местах собаке не разрешается находиться на сиденьях для людей

Читать
закрыть

Почему москвичи стали активно бронировать грибные туры?

Спрос на грибные туры объясняется незнанием местности

Эксперты уверены: это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния

Читать
закрыть

На что указывают отставки в украинской армии?

Александр Сырский официально уволен с поста главнокомандующего ВСУ

Эксперты уверены: отставка связана с борьбой за бюджет Минобороны Украины

Читать
закрыть

Какие привычки помогут сохранить мозг здоровым на долгие годы?

Мозг и голову важно беречь от травм с раннего возраста

Важно вести активный образ жизни, правильно питаться и исключить вредные привычки

Читать
закрыть

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика