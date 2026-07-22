В США начали использовать ИИ для определения блефа в покере. Американская компания ESPN транслирует Мировую серию покера с использованием ИИ-фильтров, которые отслеживают мимику игроков, движения глаз, позу и частоту моргания.

Также в США состоялось соревнование по поеданию хот-догов на скорость. Победу одержал Джо Честнат, который за 10 минут поглотил 66 хот-догов, что немного уступает его мировому рекорду в 76 хот-догов. Для Честната это уже 18-я победа в данном турнире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.