В летний период мошенники начали обманывать московских студентов под видом предложений о стажировке в крупных компаниях. Молодым людям обещают высокую оплату, гибкий график и гарантированное трудоустройство.

Во время оформления аферисты выманивают у жертв платежные данные под предлогом выпуска зарплатной карты. Специалисты рекомендуют проверять информацию о стажировках только на официальных сайтах компаний.

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