Туристам в Турции доступны более 3 тысяч мест, где можно платить в рублях по Системе быстрых платежей (СБП). Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это не только магазины, аптеки и рестораны, но и места бронирования экскурсий, трансферов, билетов и фаст-треков в музеи.

Все точки можно увидеть на "Яндекс. Картах" и в "Навигаторе", когда пользователь находится в Турции. Места отмечены на картах специальными яркими значками с символом рубля или логотипом СБП.

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