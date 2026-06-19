Эксперт рассказал о заинтересованности АЗС в сохранении цен на топливо

Розничные продавцы топлива заинтересованы в сохранении стабильных цен для поддержания лояльности клиентов. Такое мнение высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

По его словам, для участников рынка важно сохранять доверие потребителей, поэтому резкое повышение цен и попытки заработать на постоянных клиентах недопустимы.

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