Новости Московского транспорта

На обновленных машинах среднего класса коммерческих перевозчиков пассажиры совершили уже более 1 миллиона поездок. В мае – июне на 14 маршрутах запустили отечественные машины среднего класса 2026 года выпуска. Всего обновили 278 автобусов малого, среднего и большого класса коммерческих перевозчиков.

"В этом году дорожные кураторы ЦОДД подготовили 70 проектов для улучшения движения в Северо-Восточном округе. Среди них – 25 пешеходных переходов, 20 островков безопасности, 7 дополнительных полос движения и многое другое. Все решения принимаются после детального анализа дорожной ситуации и с учетом обращений жителей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Строгинском мосту начали капитальный ремонт трамвайных путей, которые связывают районы Щукино и Строгино. Движение трамваев организовали по временным путям вдоль ремонтируемой линии.