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22 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Компания кикшеринга обратилась в полицию из-за утопленных самокатов в Чертанове

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На обновленных машинах среднего класса коммерческих перевозчиков пассажиры совершили уже более 1 миллиона поездок. В мае – июне на 14 маршрутах запустили отечественные машины среднего класса 2026 года выпуска. Всего обновили 278 автобусов малого, среднего и большого класса коммерческих перевозчиков.

"В этом году дорожные кураторы ЦОДД подготовили 70 проектов для улучшения движения в Северо-Восточном округе. Среди них – 25 пешеходных переходов, 20 островков безопасности, 7 дополнительных полос движения и многое другое. Все решения принимаются после детального анализа дорожной ситуации и с учетом обращений жителей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Строгинском мосту начали капитальный ремонт трамвайных путей, которые связывают районы Щукино и Строгино. Движение трамваев организовали по временным путям вдоль ремонтируемой линии.

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