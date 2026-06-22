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22 июня, 08:30

Экономика

Эксперт предупредил о скрытых рисках при оформлении вкладов

Эксперт предупредил о скрытых рисках при оформлении вкладов

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На фоне снижения ставок некоторые банки начинают предлагать клиентам высокие проценты, чтобы привлечь новых вкладчиков. Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, за такими условиями могут скрываться дополнительные обязательства.

При оформлении договора необходимо проявлять внимательность. Иногда вместо обычного вклада клиент подключается к системе долгосрочных сбережений с обязательством вносить взносы в течение 15 лет на определенную сумму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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