Рынок ждал более решительного шага от Центробанка по ключевой ставке

Рынок ждал более решительного шага от Центробанка. Однако регулятор выбрал самый осторожный вариант из рассматриваемых и снизил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта, до 14,25%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что также обсуждались сохранение ставки и ее снижение на 0,5 процентного пункта. При этом баланс рисков, по оценке регулятора, сместился в сторону проинфляционных факторов.

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