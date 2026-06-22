Москвичам рассказали, чем заняться в столице 22 июня

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 22 июня. В центре столицы открылся музей "Особняк‑небылица", где по комнатам "бродят" леший, русалки и герои былин.

Любителей космоса ждут в Московском планетарии. Там покажут фильм "Планеты Солнечной системы", созданный на основе современных данных космических миссий. Кроме того, вечером во Дворце на Яузе состоится спектакль "Маяк" – история любви Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой, рассказанная через их письма.

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