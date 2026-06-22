Москвич установил громкоговоритель на фасаде дома, чтобы транслировать гимн России

В одном из жилых комплексов на западе Москвы житель установил громкоговоритель на фасаде дома, чтобы транслировать гимн страны. Однако не все соседи поддержали такую инициативу и пожаловались на шум.

Юристы напоминают, что важным является не содержание музыки, а соблюдение закона о тишине. Превышение допустимого уровня шума может повлечь штраф. Кроме того, размещение оборудования на фасаде считается нарушением, поскольку он относится к общедомовому имуществу.

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