В столице состоялась церемония награждения победителей открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания". В 2026 году организаторы получили почти 900 заявок, однако в конкурсную программу вошли только 40 работ.

Начинающие режиссеры, журналисты, операторы и другие представители медиаиндустрии соревновались в 12 номинациях. Среди победителей – авторы из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Первое место в конкурсе "Телемания Юниоры" занял фильм "Живущий заново" режиссера Максима Федорова из Пушкина.

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