В Москве ожидается гололедица из-за перехода температуры воздуха от плюсовых значений к отрицательным. Пешеходам рекомендуют быть внимательнее на улицах, а автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным синоптиков, воскресенье, 22 ноября, станет началом заметного похолодания: утром температура будет около нуля, днем поднимется до плюс 1 градуса, а вечером опустится до минус 2. При этом дождь сменится мокрым снегом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

