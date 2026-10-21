Более 40 тысяч раритетов разместят в филиале Исторического музея в Хамовниках

Более 40 тысяч предметов из собрания Государственного исторического музея планируют разместить в новом филиале в Хамовниках, рядом с Новодевичьим монастырем. Сотрудникам предстоит подготовить экспозицию и организовать работу фондохранилища.

Первый выставочный проект посвятят 500-летней истории Новодевичьего монастыря. Часть экспонатов раньше находилась непосредственно в обители, а затем перешла в собрание Исторического музея.

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