21 октября, 18:30Транспорт
Беспроводные зарядки для электромобилей тестируют в Москве
В Москве тестируют роботизированные мобильные зарядные станции для электромобилей. Сейчас такое устройство работает на парковке № 9080 на Триумфальной площади.
Станцию можно будет вызвать на нужное парковочное место через приложение "Метро Москвы". Пока роботом управляет инженер, но в перспективе систему оснастят функцией автономного передвижения. Полная зарядка электромобиля занимает в среднем около 60 минут.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.