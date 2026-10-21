Беспроводные зарядки для электромобилей тестируют в Москве

В Москве тестируют роботизированные мобильные зарядные станции для электромобилей. Сейчас такое устройство работает на парковке № 9080 на Триумфальной площади.

Станцию можно будет вызвать на нужное парковочное место через приложение "Метро Москвы". Пока роботом управляет инженер, но в перспективе систему оснастят функцией автономного передвижения. Полная зарядка электромобиля занимает в среднем около 60 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.