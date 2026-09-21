Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 21 сентября

В "Манеже" состоялся Московский финансовый форум, программа которого включала 16 тематических сессий. Центральным событием стало пленарное заседание с участием Сергея Собянина. Одним из самых обсуждаемых вопросов стало то, как сделать уровень комфорта в регионах таким же, как в столице.

Синоптики предупреждают москвичей о дождливой неделе: осадки могут начаться уже ночью, а во вторник, 22 сентября, возможна гроза. Самым дождливым днем станет среда, 23 сентября. По прогнозам, на квадратный метр выльется до 6–7 литров воды. Бабьего лета в Москве не ожидается, хотя сентябрь порадовал хорошей погодой: температура в некоторые дни превышала норму на 5–6 градусов.

Медики предупреждают москвичей об осенней аллергии и советуют быть осторожнее при прогулках и работе в саду. Аллергическую реакцию может вызвать, например, уборка опавшей листвы, так как в сырой среде быстро разрастается плесень, а ее споры попадают в воздух в конце лета и начале осени. Среди симптомов – раздражение слизистой, покраснение, зуд и слезотечение в глазах.

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