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21 сентября, 08:15

Общество

Ученые Роспотребнадзора разработали тест на устойчивость к метициллину

Ученые Роспотребнадзора разработали тест на устойчивость к метициллину

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Ученые центра эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для выявления устойчивости к метициллину. В скором времени врачи столичных клиник смогут заранее определять, подходит ли пациенту антибиотик.

Специалисты отмечают, что устойчивость к лекарствам часто возникает из-за неправильного применения препаратов. Одной из причин может стать самолечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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