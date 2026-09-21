21 сентября, 08:15Общество
Ученые Роспотребнадзора разработали тест на устойчивость к метициллину
Ученые центра эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для выявления устойчивости к метициллину. В скором времени врачи столичных клиник смогут заранее определять, подходит ли пациенту антибиотик.
Специалисты отмечают, что устойчивость к лекарствам часто возникает из-за неправильного применения препаратов. Одной из причин может стать самолечение.
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