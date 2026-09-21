21 сентября, 07:45Безопасность
Мошенники придумали новые уловки в преддверии Дня учителя
В преддверии Дня учителя мошенники придумали новые уловки. Аферисты звонят родителям, представляются организаторами праздничного мероприятия и предлагают записать ребенка в состав участников торжественного представления.
Для убедительности мошенники присылают ссылки на видео с прошлогодним выступлением и репетицией. При переходе по ним преступники получают доступ к персональным данным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.