Мошенники придумали новые уловки в преддверии Дня учителя

В преддверии Дня учителя мошенники придумали новые уловки. Аферисты звонят родителям, представляются организаторами праздничного мероприятия и предлагают записать ребенка в состав участников торжественного представления.

Для убедительности мошенники присылают ссылки на видео с прошлогодним выступлением и репетицией. При переходе по ним преступники получают доступ к персональным данным.

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