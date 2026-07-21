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21 июля, 11:45

Транспорт

Верховный суд РФ разрешил водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО

Верховный суд РФ разрешил водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО

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Водителям больше не нужно возить с собой бумажный полис ОСАГО, если оформлен электронный. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Поводом для разбирательства стало дело водителя из Свердловской области, которого оштрафовали за отсутствие бумажного полиса. При этом ОСАГО у него было оформлено в электронном виде. Суд встал на сторону автомобилиста и отменил штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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