Фестиваль искусств "Вдохновение" откроется на ВДНХ 23 июля

На ВДНХ с 23 по 26 июля пройдет международный фестиваль искусств "Вдохновение". Он будет посвящен музыке, театру и современным сценическим проектам.

Для гостей подготовили концерты, спектакли российских и зарубежных коллективов, а также экспериментальные постановки. Главным событием станет масштабное уличное шоу с гигантскими фигурами морских обитателей. Над зрителями будет "проплывать" 11-метровый кит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.