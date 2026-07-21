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21 июля, 07:45

Культура

Фестиваль искусств "Вдохновение" откроется на ВДНХ 23 июля

Фестиваль искусств "Вдохновение" откроется на ВДНХ 23 июля

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На ВДНХ с 23 по 26 июля пройдет международный фестиваль искусств "Вдохновение". Он будет посвящен музыке, театру и современным сценическим проектам.

Для гостей подготовили концерты, спектакли российских и зарубежных коллективов, а также экспериментальные постановки. Главным событием станет масштабное уличное шоу с гигантскими фигурами морских обитателей. Над зрителями будет "проплывать" 11-метровый кит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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