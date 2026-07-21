21 июля, 07:30Общество
Зафиксирован сезонный спад цен на аренду жилья в Москве
Летом аренда квартир в Москве подешевела из-за сезонного снижения спроса. Такая ситуация выгодна для арендаторов, которые могут выбрать жилье по более привлекательной цене.
Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, это временная тенденция. К началу сентября рынок традиционно оживляется. В результате спрос начинает превышать предложение, а стоимость аренды вновь растет.
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