Зафиксирован сезонный спад цен на аренду жилья в Москве

Летом аренда квартир в Москве подешевела из-за сезонного снижения спроса. Такая ситуация выгодна для арендаторов, которые могут выбрать жилье по более привлекательной цене.

Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, это временная тенденция. К началу сентября рынок традиционно оживляется. В результате спрос начинает превышать предложение, а стоимость аренды вновь растет.

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