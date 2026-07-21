Москвичка погладила дикого ежа и попала в больницу с подозрением на бешенство. После случайного укола иголкой до крови ей пришлось пройти трехмесячный курс профилактики от заболевания.

Врачи напоминают, что ежи – переносчики опасных инфекций. При этом на сайтах объявлений все активнее продают их, ведь хищник может помочь в борьбе со слизнями на дачном участке.

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