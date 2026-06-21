Международный день йоги отметили в музее-заповеднике "Царицыно"

Поймать дзен и обрести баланс: 21 июня отпраздновали Международный день йоги. На территории парка открылись более 70 тематических площадок с самыми разнообразными активностями – телесными практиками, экстатичными танцами и творческими занятиями.

Главным событием праздника стал массовый сеанс йоги и одна из самых масштабных медитаций в России – она объединила около 2,5 тысяч участников.

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