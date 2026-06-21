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Новости

21 июня, 18:15

Экономика

Доля одобренных розничных кредитов в России выросла до 25 % к началу лета

Доля одобренных розничных кредитов в России выросла до 25 % к началу лета

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В текущем году наблюдается рост доли одобренных заявок на розничные кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), к началу лета показатель приблизился к 25%. Это означает, что банки одобряют примерно каждую четвертую заявку.

Тем не менее ситуация остается непростой: по‑прежнему отклоняются около трех из четырех обращений за кредитом. Одной из ключевых причин сдержанной кредитной политики банков являются высокие ставки по кредитам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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