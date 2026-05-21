21 мая, 20:30

Город

Вице-спикер ГД Толстой проверил ход благоустройства двух парков на юго-востоке столицы

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации, секретарь московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой 21 мая проверил ход благоустройства парка имени Артема Боровика и сквера имени Героя Советского Союза Авдеева. Завершить модернизацию общественных пространств планируется в этом году.

"Сегодня лично побывал на площадках благоустройства в Марьино и Люблино. На данный момент все идет по плану: выполнены необходимые демонтажные работы, ведется прокладка коммуникаций. Буду держать ход благоустройства на контроле, чтобы жители ЮВАО получили качественно обновленные парки в обозначенные сроки", – рассказал Толстой.

Сквер имени Героя Советского Союза Александра Авдеева сохранит исторический облик, но получит современную инфраструктуру для отдыха. На территории площадью около 2,6 гектара модернизируют детские и спортивные площадки, место выгула собак. По итогам встречи с жителями по инициативе депутата Госдумы в план по озеленению сквера включат высадку дополнительных кустов сирени.

Особое внимание, по словам Толстого, уделят мемориальной зоне: 12 памятных знаков отреставрируют, еще 11 установят дополнительно. Кроме того, все мемориалы получат художественную подсветку. Специалисты приведут в порядок центральную часть пространства у памятника Александру Федоровичу Авдееву.

В годы Великой Отечественной войны летчик-истребитель служил на Ленинградском и Воронежском фронтах, совершил 189 успешных боевых вылетов. Погиб в августе 1942 года. Приняв бой с группой вражеских бомбардировщиков, в первой же атаке уничтожил один самолет, из-за чего строй противника рассыпался. Он начал преследовать нацистов, но при нажатии на гашетку выстрелов не последовало. Тогда Авдеев совершил таран, взорвав еще одну воздушную машину.

Модернизация парка имени Артема Боровика на пересечении улиц Перервы и Братиславской проходит в рамках концепции "Городской оазис". Ранее с предложением обновить общественное пространство местные жители обратились к вице-спикеру Госдумы, который направил депутатский запрос в управу района и префектуру округа.

В парке появятся теннисный корт, зоны для разных видов спорта, в том числе для памп-трека и скейт-боула, а также игровые площадки. В мемориальной зоне в честь Артема Боровика, одного из основоположников жанра журналистского расследования в России, установят арт-объект с избранными цитатами журналиста.

Как сообщалось ранее, за прошлый год в столице благоустроили свыше 3,7 тысячи городских пространств, при этом более 70% работ прошли за пределами исторического центра по программе "Мой район". В этом году в перечень модернизируемых объектов вошли набережные, территории у жилых домов и транспортных объектов, а также улицы, вылетные магистрали, скверы и парки.

При формировании проектов город учитывает запросы жителей. Москвичи предлагают конкретные изменения для своих районов через портал "Наш город". Свыше 1,6 тысяч предложений уже воплотили в жизнь, еще около 400 находятся на этапе реализации. Всего с момента запуска платформы в 2014 году к ней присоединилось 676 тысяч человек.

Екатерина Фоменко

