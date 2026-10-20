Атмосферное давление в Москве превысило норму на 20 единиц

Атмосферное давление в Москве достигло максимальных значений и составило 767 миллиметров ртутного столба, что примерно на 20 единиц выше нормы. На столицу влияет обширный антициклон, пришедший со стороны Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В ближайшие часы атмосферное давление начнет постепенно снижаться. К вечеру оно опустится до 765 миллиметров ртутного столба, а к концу недели – до 758. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.