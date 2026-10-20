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20 октября, 06:15

В мире

Бразилец продал имущество и проехал 2 тыс километров ради встречи с виртуальной блогершей

Бразилец продал имущество и проехал 2 тыс километров ради встречи с виртуальной блогершей

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49-летний бразилец продал все имущество и проехал 2 тысячи километров ради встречи с блогершей, которая оказалась виртуальным персонажем.

Каменщик Эдимар Мартинс познакомился в интернете с Джессикой Оливейрой, на которую подписаны 300 тысяч человек. Она обещала ему совместную жизнь на ферме.

Мужчина отправился в Белу-Оризонти, но выяснил, что блогерша создана с помощью нейросети. После поездки у него не осталось денег, и городские власти помогли ему вернуться домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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