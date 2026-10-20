Новости спорта: Роналду получил 30-дневную дисквалификацию за отъезд из сборной

Криштиану Роналду отстранили от игр за сборную Португалии на 30 дней и оштрафовали на 255 евро за самовольный отъезд из команды. Часть срока футболист уже отбыл, поэтому к ноябрьским матчам Лиги наций дисквалификация закончится.

Артем Иванов стал победителем молодежного первенства Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 110 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 405 килограммов. Георгий Мянд показал результат 404 килограмма и завоевал серебро. Таким образом, российские спортсмены заняли весь пьедестал в самой тяжелой весовой категории.

Камила Валиева возобновит тренировки в группе Этери Тутберидзе. О возвращении фигуристки к прежнему наставнику сообщили СМИ. В апреле 2025 года Валиева ушла из группы Тутберидзе и начала готовиться к сезону под руководством Светланы Соколовской. К новым тренировкам спортсменка приступит на этой неделе.

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