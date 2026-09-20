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20 сентября, 16:30

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Парк "Остров мечты" стал крупнейшим в России после открытия уличных тематических зон

Парк "Остров мечты" стал крупнейшим в России после открытия уличных тематических зон

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Парк развлечений "Остров мечты" в Москве стал крупнейшим в России после открытия пяти уличных тематических зон. Площадь пространства увеличилась на 200 тысяч квадратных метров. За две недели открытые аттракционы посетили сотни человек.

Парк будет работать с мая по октябрь. В "Острове мечты" планируют установить еще одну большую катальную гору и разработать новые аттракционы. Один из действующих аттракционов "Пламя скорости" разгоняется до 70 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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