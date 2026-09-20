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20 сентября, 08:30

Культура

Московская династия экскурсоводов уже третье поколение продолжает семейное дело

Московская династия экскурсоводов уже третье поколение продолжает семейное дело

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В Москве больше полувека существует династия гидов, которая показывает столицу туристам. Несколько поколений подряд представители семьи выбирают профессию экскурсовода. Старший член династии Анатолий Рыбаков за свою карьеру познакомил с городом множество иностранцев.

Третьим поколением экскурсоводов в семье Рыбаковых стал 13-летний Владимир. Он учится в школе юных экскурсоводов при национальном центре "Россия" и сразу отрабатывает навыки на практике с реальными посетителями. Экспозицию центра подросток знает почти наизусть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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