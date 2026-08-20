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20 августа, 07:15

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Столичные стейк-хаусы начали указывать цены на стейки за 1 грамм

Столичные стейк-хаусы начали указывать цены на стейки за 1 грамм

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В столичных стейк-хаусах начали указывать цены на стейки за 1 грамм. Небольшая стоимость привлекает внимание, но итоговая цена зависит от веса порции. Например, при цене рибая 9 рублей за грамм и среднем весе 250 граммов блюдо обойдется более чем в 2 тысячи рублей.

При заказе важно уточнить вес порции, порядок расчета и то, указан ли вес сырого или готового продукта. Ресторан должен заранее сообщить покупателю минимальный вес порции и ее итоговую стоимость. Это позволит посетителю оценить цену блюда до заказа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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