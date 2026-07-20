Пассажиры аэропорта Домодедово пожаловались на клопов в массажных креслах

Пассажиры аэропорта Домодедово сообщили о клопах в массажных креслах. Один из очевидцев опубликовал видео, на котором показал следы укусов на теле.

В Домодедово заявили, что за состояние массажных кресел отвечают компании, которые их обслуживают. По словам представителя аэропорта Сергея Старикова, кресла раз в месяц проходят полную обработку в специализированной организации. Также каждую неделю их проверяют, чистят и дезинфицируют.

Кресла, попавшие на видео, последний раз обрабатывали 16 июля. Ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор по Московской области. Владельцу кресел выдали предписание провести дезинсекцию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.