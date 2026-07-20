Москвичи заплатили до 70 тыс рублей за фитнес-клуб, который так и не открылся

Более 150 москвичей заявили, что столкнулись с проблемой после покупки абонементов в фитнес-клуб на Беломорской улице. Клиенты утверждают, что оплатили занятия на сумму от 50 до 70 тысяч рублей, однако спортивный центр так и не открылся.

По словам посетителей, запуск клуба был запланирован на середину июня, но в назначенный срок двери для клиентов не открылись. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.