20 июля, 11:45Общество
Москвичи заплатили до 70 тыс рублей за фитнес-клуб, который так и не открылся
Более 150 москвичей заявили, что столкнулись с проблемой после покупки абонементов в фитнес-клуб на Беломорской улице. Клиенты утверждают, что оплатили занятия на сумму от 50 до 70 тысяч рублей, однако спортивный центр так и не открылся.
По словам посетителей, запуск клуба был запланирован на середину июня, но в назначенный срок двери для клиентов не открылись. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.