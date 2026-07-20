30-градусная жара вновь покинет Москву

Жаркая погода в Москве завершится на этой неделе, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По прогнозам, 21 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха понизится до 21–24 градусов.

В последующие дни столбики термометров будут держаться в комфортном диапазоне около 21–26 градусов. В ближайшие 5–7 дней возвращения 30-градусной жары не ожидается, добавил синоптик.

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