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20 июля, 07:45

Общество

Эксперты рассказали, как не допустить пожара из-за домашних животных

Эксперты рассказали, как не допустить пожара из-за домашних животных

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Нередко животные становятся героями роликов, но их любопытство может привести к серьезным последствиям, в том числе к пожару.

Как пояснил главный врач ветеринарной клиники Роман Чоботок, полностью отучить, например, кошку заходить на кухню практически невозможно. Собаку же, по словам специалиста, проще приучить не посещать запрещенные помещения.

Главным способом защиты от возможного пожара специалисты считают механический барьер, который не позволит питомцу случайно включить плиту или добраться до опасных приборов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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