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20 июля, 07:15

Безопасность

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с обновлением счетов

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с обновлением счетов

Мошенники стали красть деньги, используя сервисы для поиска попутчиков

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Мошенники начали обманывать россиян под видом обновления счета. Они пишут человеку, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают, что с его прошлого места работы якобы утекли персональные данные.

Аферисты убеждают жертву обновить счет, чтобы эти сведения не использовали для незаконной деятельности. Они требуют снять все средства и внести их через другой банкомат на указанные ими реквизиты. При этом мошенники уверяют, что человек сможет и дальше пользоваться своими деньгами. Однако сразу после перевода злоумышленники перестают выходить на связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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