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20 июня, 19:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры речного транспорта в столице

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры речного транспорта в столице

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Собянин: на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников

В Москве регулярно обновляют парк судов и создают современные речные вокзалы, сообщил Сергей Собянин. В настоящее время сеть речного транспорта включает четыре маршрута, 24 плавучих причала и электрофлот из 31 судна.

Заместитель директора ГКУ "УКРиС" Демид Коростелев отметил, что речной транспорт стал круглогодичным, поэтому создается современная инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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