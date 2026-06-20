Собянин рассказал о развитии инфраструктуры речного транспорта в столице

В Москве регулярно обновляют парк судов и создают современные речные вокзалы, сообщил Сергей Собянин. В настоящее время сеть речного транспорта включает четыре маршрута, 24 плавучих причала и электрофлот из 31 судна.

Заместитель директора ГКУ "УКРиС" Демид Коростелев отметил, что речной транспорт стал круглогодичным, поэтому создается современная инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.