Симфонический оркестр выступит в парке "Усадьба Воронцово" 20 июня

В парке "Усадьба Воронцово" 20 июня в 19:30 у летнего кинотеатра выступят симфонический оркестр, электронный хор и светомузыкальное шоу. Артисты представят новое прочтение классики в окружении трех тысяч свечей.

На Тверском бульваре работает летний клуб "Москва", где москвичи могут найти шахматные турниры, спортивные состязания, модные показы и зоны отдыха. На площадках "Московских сезонов" работают шесть бесплатных скейт-парков для катания на скейтбордах, самокатах и роликах.

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