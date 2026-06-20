Росавиация ограничила полеты легких самолетов и беспилотников

Росавиация с 20 июня ограничивает полеты легких самолетов и гражданских беспилотников. Новые правила не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации.

Заместитель руководителя Росавиации Артем Кореняко сообщил, что временный режим ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

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