Москвичи стали чаще арендовать вещи вместо покупки

Москвичи все чаще выбирают аренду вещей вместо покупки. Такой подход называют осознанным потреблением. В прокат берут строительные инструменты, электронику, спортивный инвентарь, туристическое снаряжение и технику для дома.

По словам экспертов, спрос на такие услуги за год вырос примерно на 25%. Особенно заметно увеличился интерес со стороны бизнеса, для которого аренда часто оказывается выгоднее покупки оборудования.

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