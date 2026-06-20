Эксперты предупредили о рисках обращения к псевдопсихологам

Поход к психологу стал для многих россиян привычной практикой, однако на рынке услуг остается большое число специалистов без профильного образования. В России более 300 тысяч человек консультируют клиентов без необходимой подготовки.

Специалисты предупреждают, что распознать псевдопсихолога можно уже на первой консультации. Профессионал не обещает решить проблему за один сеанс, не гарантирует быстрый результат и должен иметь профильное психологическое образование.

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