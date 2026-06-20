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20 июня, 09:15

Транспорт

Улицы в центре Москвы перекроют из-за ночного забега

Улицы в центре Москвы перекроют из-за ночного забега

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Днем 20 июня в центре Москвы начнут перекрывать улицы из-за традиционного ночного забега. Движение временно закроют в районе Университетской площади, Тестовской улицы, Пресненской, Краснопресненской, Шелепихинской, Смоленской и Бережковской набережных, Набережной Тараса Шевченко, улиц 1905 года, Бородинского моста, Большой Дорогомиловской улицы, Воробьевского шоссе и улицы Косыгина.

Ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин сообщил, что водителям необходимо заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Для поездок в центр города удобнее пользоваться метро. Также 20 июня на участках ограничений временно запретят парковку с 00:00 до окончания мероприятия. Подробная информация опубликована на сайте ЦОДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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