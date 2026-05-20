Новости регионов: сильные ливни вызвали потоп в Ростове-на-Дону

Сильные ливни вызвали потоп в Ростове-на-Дону, под воду ушли улицы в центре города. Движение парализовано. В ближайшие дни дожди не прекратятся, воды на дорогах и во дворах будет становиться больше.

Молодого уссурийского тигра весом около 100 килограммов отловили прямо в центре города в Приморье. Хищник разгуливал по улицам и поглядывал на людей. Специалисты доставили тигра в Центр реабилитации диких животных.

