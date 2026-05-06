Новости регионов: мощный снегопад накрыл Камчатку

Мощный снегопад накрыл Камчатку. В регион пришел холодный циклон. Дороги покрылись сугробами, на улицах работает снегоуборочная техника. За пределами городов ситуация еще сложнее. На Вилючинском перевале сошла лавина. Полностью перекрыты несколько автомобильных трасс. О пострадавших информации пока нет.

В Магадане женщина спасла трех маленьких тюленей, которые остались без матери. Сотрудница ФСИН приютила бельков в своей квартире. Специалисты Центра реабилитации морских животных дали подробную инструкцию по выкармливанию малышей. Сначала им нужно давать жидкую пищу, затем рыбу. После того, как тюленята наберут вес, их можно будет выпустить в дикую природу. Бельки остались без матери из-за теплой зимы: льдина, на которой отдыхали детеныши откололась и уплыла по течению.

