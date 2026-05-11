11 мая, 17:15Происшествия
Новости регионов: в Калининграде спасли лося, упавшего в пустой бассейн у частного дома
В Калининграде спасли лося, упавшего в пустой бассейн. Животное забрело на территорию частного дома и оказалось в яме глубиной 1,5 метра. Спасатели подняли лося с помощью крана‑манипулятора.
В Тюмени сильный ветер повредил фасад новостройки. Очевидцы сняли на видео, как с верхнего этажа вылетело пластиковое окно вместе с частью стены.
В Туапсинском районе волонтеры спасли истощенного дельфина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.