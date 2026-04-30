Москвичи стали чаще жаловаться на одышку и тяжелое дыхание у котов

Москвичи все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у своих котов. Такие симптомы являются признаками астмы. Приступы купируются гормонами. Диагностический минимум включает рентген, исследование сердца и биохимию крови.

Лечение может включать антигистаминные, гормональные препараты, симптоматические средства и ингаляции. Среди основных триггеров астмы называют аэрозоли, парфюмерию, эфирные масла, пыль от ремонта и дым. Ветеринары советуют содержать животных в чистоте, убирать пыль, проводить влажную уборку после ремонта.

