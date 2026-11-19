В российский прокат вышла кинокартина "Увидеть все" об Элизабет Холмс, которая обещала революцию в анализах крови, привлекла сотни миллионов долларов инвестиций, но так и не смогла доказать работоспособность своей технологии.

Создатели фильма превратили историю предпринимательницы в напряженное расследование с элементами психологического триллера. Картину уже обсуждают как возможного претендента на "Оскар".

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