В Москве стартовала проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Ракитки" и "Десна" Троицкой линии метро. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Работы ведет тоннелепроходческий комплекс "Василиса" – один из ветеранов столичного метростроя. Ранее этот щит уже прокладывал тоннели на 5 линиях метро, в том числе Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой. Завершить проходку планируют в 2027 году.

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