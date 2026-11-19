В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки по разным видам спорта. На ВДНХ 19 ноября организуют занятия по растяжке, а на дворовых и парковых площадках можно будет позаниматься фитнесом.

В спортивном комплексе "Академический" пройдут тренировки по плаванию, в центре "На Лодочной" можно будет сыграть в шашки, а на стадионе "Тушино" ждут любителей футбола. Для участия в некоторых мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.